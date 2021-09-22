Wilma Elles, direk dansı öğrendi

Yurt dışındaki projelerde yer almaya devam eden Wilma Elles, son filmi için direk dansı yaptı.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan oyuncu Wilma Elles, ABD’de vizyonda olan ‘Silvercarnation’ filminden sonra, Alman yapımı ‘Sen Duhl-Die Wiederkehr’ ile de izleyici karşısına çıkıyor.

DİREK DANSI YAPTI

Katerina’ya hayat veren oyuncu, Ukraynalı aksanı öğrendi. Elles ayrıca, direk dansı dersleri de aldı.

"BAKICININ KENDİ ODASI OLACAK"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda kendisi evde yokken ikiz çocukları Melodi ve Milat ile ilgilenecek bakıcıyı bulabilmek için sosyal medya hesabından ilan yayınladı. 34 yaşındaki Elles, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Washington DC bölgesinde acil bakıcı arıyorum. 6 yaşındaki ikizlerim okula gidiyorlar. Her ay Avrupa'ya gitmek zorunda olduğum için bir bakıcı bulmam çok önemli. Büyük bir evim var. Bakıcı, kendi odasına sahip olabilecek. Yardımcı olursanız mutlu olurum."