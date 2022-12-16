Wilma Elles dünyaevine girdi

Oyuncu ve moda tasarımcısı Wilma Elles, bir süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturdu.

Bir döneme damga vuran ve televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Öyle bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği "Caroline" rolüyle hafızalarda yer edinen Wilma Elles, bir süredir dizi projelerinde yer almıyor.

Alman oyuncu kısa süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sade bir nikahla evlendi

Avukat Mehmet Şah Çelik ile birlikte olan Wilma, geçtiğimiz gün İzmir'de 20 kişilik bir davetle nikah masasına oturdu.

İki farklı gelinlik tercih eden Wilma Elles, nikah esnasında uzun kollu işlemeli kabarık bir gelinlik giyerken, çekimlerde de balık model dantel işlemeli gelinlik giydi.

İkiz çocukları da katıldı

Öte yandan nikah törenine de ilk evliliğinden olan ikiz çocukları Melodi ve Milat ile birlikte katıldı.

36 yaşındaki oyuncu, mutlu gününe ait kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.