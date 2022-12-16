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- Wilma Elles dünyaevine girdi
Wilma Elles dünyaevine girdi
- 16.12.2022 - 14:31
Bir döneme damga vuran ve televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Öyle bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği "Caroline" rolüyle hafızalarda yer edinen Wilma Elles, bir süredir dizi projelerinde yer almıyor.
Alman oyuncu kısa süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı.
Sade bir nikahla evlendi
Avukat Mehmet Şah Çelik ile birlikte olan Wilma, geçtiğimiz gün İzmir'de 20 kişilik bir davetle nikah masasına oturdu.
İki farklı gelinlik tercih eden Wilma Elles, nikah esnasında uzun kollu işlemeli kabarık bir gelinlik giyerken, çekimlerde de balık model dantel işlemeli gelinlik giydi.
İkiz çocukları da katıldı
Öte yandan nikah törenine de ilk evliliğinden olan ikiz çocukları Melodi ve Milat ile birlikte katıldı.
36 yaşındaki oyuncu, mutlu gününe ait kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.