Wilma Elles: Hamile değilim Altı ay önce Mehmet Şah Çelik ile evlenen ünlü oyuncu Wilma Elles, Cannes Film Festivali'ndeki görüntüsü ilgili konuştu.

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F enomen dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle ünlenen Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik, çocukları Milat ve Melodi ile birlikte davete katıldı.

Elles, Cannes Film Festivali'ndeki fotoğraflarında karnını tutunca hamile olduğu dedikodularının odağı olmuştu. Suskunluğunu bozan güzel oyuncu, iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Karnım ağrımıştı"

"Benim orada karnım ağrımıştı. Bu yüzden elimi karnıma getirdim. Tesadüfen verilen bir poz oldu. Düşüncesi bile çok güzel. İnşallah nasip olur.

Milat ve Melodi ile çok mutluyum. Çocuklara bayılıyor çok seviyorum. Çocuklar da beni eğitiyorlar. Onlarla her gün sanki hayata yeniden başlıyorum.

"Harika bir filmdi"

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan’ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin prömiyerine katılan Elles, ''Harika bir filmdi. Merve Dizdar’ı da başarısından dolayı tebrik ediyorum. Çok gurur duydum. Cannes’da olmayı seviyorum. Birçok projeler oluştu. Bütün oyuncuların Cannes’a gitmesi bence şart'' diye konuştu.