Wilma Elles, hastalığını açıkladı

Oyuncu Wilma Elles, koronavirüs salgını nedeniyle stres ve gerginlik yaşadığını ve eski hastalığı uyurgezerliğin nüksettiğini söyledi.

Bir güzellik merkezin açılışına katılan Wilma Elles, açılış sonrası basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS ETKİSİ

Koronavirüs yüzünden eski hastalığının nüksettiğini açıklayan 34 yaşındaki oyuncu, "Daha önce strese girdiğimde ve korktuğumda, geceleri uyurgezerlik olurdu. Uykumda geceleri kalkıp yürürdüm. Bu hastalık uzun zamandır yoktu, nüksetti." dedi.

"BALKONUN KAPISINI YASTIKLARLA KAPATIYORUM"

Elles, "Çalışmadığım zaman evde strese giriyorum. Evi görmeniz lazım; balkonun kapısını yastıklarla kapatıyorum. Çocuklarla aynı odada yatıyorum, onlar tutuyor beni." yanıtını verdi.

Sık sık memleketi Almanya'ya gidip gelen Wilma Elles, "Almanya şu anda çok tedbirli, orada her yer kapalı. Gitmek için bir sürü test istiyorlar. Oraya giderken bile sorun yaşıyorum. Bu durum beni daha çok korkutuyor. Bakalım şimdi uçağım var. İnşallah orada başıma bir şey gelmez." şeklinde konuştu.