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    Wilma Elles: Kalbim dolu

    Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, aşık olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:54
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    Wilma Elles: Kalbim dolu

    Kainat Modellik Yarışması ‘Top Model Of Universe’, önceki akşam Sütlüce’deki bir otelde yapıldı. Yarışmayı Bekir Aksoy, Mehmet Yıldırım ve Yasmin Gülman sundu.

    Jüri üyesi Wilma Elles, kırmızı tuvaletiyle göz kamaştırdı.

    İşlerinin çok yoğun olduğunu belirten ünlü oyuncu, özel hayatı ile ilgili konuştu.

    "Söylemem"

    2 çocuk annesi olan Elles, “Kalbim dolu, çok mutluyum. Ama kim olduğunu söylemem.” dedi.

    Wilma Elles: Kalbim dolu #1

    Wilma Elles: Kalbim dolu #2


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