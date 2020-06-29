- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Wilma Elles: Türkiye'yi özlemişim
Wilma Elles: Türkiye'yi özlemişim
Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu Wilma Elles, Changir'de görüntlendi.
- Haber Merkezi
- 29.06.2020 - 07:59
Pandemi sürecini memleketi Almanya’da geçiren Wilma Elles, Türkiye'ye döndü. Ünlü oyuncu, “Çok özledim” dediği İstanbul’a sonunda kavuştuğunu söyledi.
TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI
Elles, önceki gün Cihangir’deydi. “Benim için kolay bir süreç olmadı ama çok şükür ki atlattık. Ben de çok sevdiğim ülkeme geldim. Buraları çok özlemişim” diyen Elles, gelir gelmez reklam teklifleri almaya başladığını söyledi.