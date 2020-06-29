Wilma Elles: Türkiye'yi özlemişim

Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu Wilma Elles, Changir'de görüntlendi.

Pandemi sürecini memleketi Almanya’da geçiren Wilma Elles, Türkiye'ye döndü. Ünlü oyuncu, “Çok özledim” dediği İstanbul’a sonunda kavuştuğunu söyledi.

TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Elles, önceki gün Cihangir’deydi. “Benim için kolay bir süreç olmadı ama çok şükür ki atlattık. Ben de çok sevdiğim ülkeme geldim. Buraları çok özlemişim” diyen Elles, gelir gelmez reklam teklifleri almaya başladığını söyledi.