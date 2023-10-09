Wilma Elles üçüncü kez anne oldu ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’’nin yıldızı Wilma Elles üçüncü çocuğunu kucağına aldı.

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Bir dönemin fenomen dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde Caroline karakterine hayat veren ünlü oyuncu Wilma Elles, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu avukat Mehmet Şah Çelik ile yaklaşık bir yıl önce evlenmişti.

Üçünü kez anne oldu

Çiftten bugün sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu Wİlma Elles, üçünü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Tiara Manolya

5 Ekim'de kucağına aldığı kızının fotoğraflarını bugün paylaşan Elles, kızının adının Tiara Manolya olduğunu da söyledi.

Sosyal medyada bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren ünlü oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

'Büyük bir aşkla bekliyoruz seni'

İkiz çocukları Milat ve Melodi'ye kardeş beklediklerini ve çok heyecanlı olduklarını paylaşan Wilma Elles, minik bebeğine 'Büyük bir aşkla bekliyoruz seni' demişti.