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    Wilma Elles'ten Hint dansı performansı

    Hindistan'da düzenlenen Khajuraho International Film Festivali'ne Türkiye'yi temsilen katılan ünlü oyuncu Wilma Elles, sergilediği dans performansıyla katılımcıları coşturdu.
    • 15.12.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 19:52
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    Wilma Elles'ten Hint dansı performansı

    Ünlü oyuncu Wilma Elles, Türkiye’yi birçok uluslararası film ve festivallerden temsil eden güzel oyuncu son olarak 1.4 milyon nüfuslu Hindistan’da Raja Bundela’nın başkanlığında düzenlenen Khajuraho İnternational Film Festivali’ne katıldı.

    Ödül aldı

    Uluslararası projelerde Türkiye’yi başarıyla temsil eden Elles, Almanya, Fransa ve Amerika’da başarılı projelerde yer alırken. Son Amerikan filmi " Silvercarnation ' Oscar akademi’ den aday olarak gösterildi.

    Khajuraho International Film festivalinde Wilma Elles Eyalet Başkanı Gouvernor Mangubhai C. Patel Madhya Pradesh dan (72 Milyon vatandaşı temsil eden) bir onur ödülü aldı.

    Hint dansı gösterisiyle beğeni topladı

    Elles, ayrıca geceye renkli bir sahne şovu ile damga vurdu. Oryantal ve Hint stili dans gösterisiyle festivale katılan Elles, alanda bulunan 40 bin kişiyi coşturdu. Başarılı sahne performansından sonra seyirci tarafından uzun bir süre ayakta alkışlanan Wilma Elles büyük bir ilgi odağı oldu.

    Festivalde birçok Bollywood yıldızıyla bir araya gelen ünlü oyuncu Wilma Elles, Hindistan’ın ulusal ve yerel basınında geniş yer buldu.

    Wilma Elles'ten Hint dansı performansı VİDEO

    Wilma Elles ten Hint dansı performansı #1

    Festivalde birçok ünlü uluslararası ve Bollywood yıldızlarıyla bir araya gelen Elles, medyanın, film ve TV’nin gençlere yönelik doğru rol modellere oluşturmasını büyük önemini vurguladı. Hindistan’da bulunan ünlü oyuncu Wilma Elles, cep telefonu ile çekmiş olduğu renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

    Wilma Elles ten Hint dansı performansı #2

    Wilma Elles ten Hint dansı performansı #3


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