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    Yabancı Damat'ın Eftelya'sı Tülin Oral'ın son hali

    Son olarak Mevlana dizisinde adı geçen Tülin Oral, adeta yıllara meydan okudu.
    • 17.08.2022 - 07:41
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 07:58
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    Yabancı Damat'ın Eftelya'sı Tülin Oral'ın son hali

    Bir dönemin en çok sevilen dilerinden Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakterine hayat veren ve Yunan damat Niko'nun babaannesini canlandıran 85 yaşındaki Tülin Oral, görenleri şaşırttı.

    Usta sanatçı, hem tiyatro hem sinema hem de dizi sektöründe pek çok farklı rolde yer almıştı.

    Hiç değişmedi

    Son olarak Aşk Yeniden dizisi ile 2016 yılında ekranlarda yer alan oyuncunun adı daha önce TRT'nin hazırlayacağı Mevlana dizisinde geçmişti.

    Uzun süredir ekranlarda yer almayan ismin son hali dikkat çekti. Tülin Oral, adeta yıllara meydan okudu.

    Yabancı Damat ın Eftelya sı Tülin Oral ın son hali #1

    Yabancı Damat ın Eftelya sı Tülin Oral ın son hali #2

    Yabancı Damat ın Eftelya sı Tülin Oral ın son hali #3

    Yabancı Damat ın Eftelya sı Tülin Oral ın son hali #4


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