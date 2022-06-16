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    Yağmur Atacan Instagram'a girdi

    Evlenince oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan, kendine Instagrm hesabı açtı.
    • 16.06.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 10:04
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    Yağmur Atacan Instagram'a girdi

    Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Hasan' karakteriyle tanınan ve oyunculuğu bıraktıktan sonra sık sık Pınar Altuğ ile arasındaki yaş farkıyla gündeme gelen Yağmur Atacan, 39 yaşında kendine Instagram hesabı açtı.

    Sosyal medya acemisi olan Atacan, her şeyi eşi Pınar Altuğ'ya sormaya başladı. Yağmur Atacan, paylaşımlarında karısını da etiketleyerek paylaşım yapmayı öğrenmeye çalışırken Altuğ da kocasının paylaşımlarıyla dalga geçti.

    "Hanımdan öğreniyoruz"

    "Bittim ben." diyen Pınar Altuğ, "Anladığım kadarıyla her konuşma burada paylaşılacak." dedi. Atacan ise "Ulan bu saatten sonra hanımdan Instagram nasıl kullanılır öğrenmek varmış." yazdı.

    Yağmur Atacan Instagram a girdi #1

    "Savaş istiyorsun"

    Yağmur Atacan, eşi kendisiyle dalga geçince eşinin ev halini paylaştı. Pınar Altuğ ise eşine hodri meydan diyerek "Madem savaş istiyorsun savaşalım." dedi.

    Yağmur Atacan buna yanıt olarak ise "Ev BBG'ye döndü." yazdı. İkilinin atışması hayranlarını güldürdü.

    Yağmur Atacan Instagram a girdi #2

    Yağmur Atacan Instagram a girdi #3

    Yağmur Atacan Instagram a girdi #4

    Yağmur Atacan Instagram a girdi #5


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