Haberler

Magazin Haberleri

Yağmur Atacan: O güzel olan, güzelden anlayan benim

Yağmur Atacan: O güzel olan, güzelden anlayan benim

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yağmur Atacan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Son olarak Atacan, resmi hesabından eşiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.