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    Yağmur Atacan: O güzel olan, güzelden anlayan benim

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yağmur Atacan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Son olarak Atacan, resmi hesabından eşiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
    • 21.09.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:32
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    Yağmur Atacan: O güzel olan, güzelden anlayan benim

    Dün, Miss Turkey 2022'nin güzeli belirlendi.

    Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede jüri koltuğuna Demet Şener ve Pınar Altuğ oturdu.

    Güzelliğiyle yarışmacıları gölgede bıraktı

    20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarışırken, başarılı oyuncu ve eski manken Pınar Altuğ güzelliğiyle geceye damga vurdu.

    Derin göğüs dekolteli elbisesiyle yarışmacıları gölgede bırakan Altuğ, sosyal medya hesabından geceye ait paylaşımlarda bulundu.

    Yağmur Atacan: O güzel olan, güzelden anlayan benim #1

    Atacan aşka geldi

    Güzel oyuncunun birbirinden iddialı pozlarına ise eşi Yağmur Atacan kayıtsız kalmadı.

    "Güzelden anlayan benim"

    Eşinin Miss Turkey 2022'de jüri olmasıyla ilgili yorum yapan Atacan, "Yanlış jüri... O, güzel olan! Güzelden anlayan benim." yorumuyla takipçilerini güldürdü.

    Altuğ ise eşinin kendisiyle ilgili yorumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Yağmur Atacan: O güzel olan, güzelden anlayan benim #2

    Yağmur Atacan: O güzel olan, güzelden anlayan benim #3

    Yağmur Atacan: O güzel olan, güzelden anlayan benim #4


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