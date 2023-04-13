Yağmur Atacan: Pınar'la 15 sene oldu Aralarındaki yaş farkı nedeniyle beraber oldukları ilk günden beri eleştirilen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinin 15. yılını kutladı.

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Bir dönemin en popüler aile dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'da yıllarca 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile dünyaevine girmişti.

Haklarında birçok kez ayrılık haberi çıkan ünlü çift, 15'inci evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

"Bakıp şu resme"

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un fotoğrafına, "Bizim için '15 güne ayrılır' dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli. 15 ömür olsa inadımızdan değil, sevgimizden mahcup ederiz. Bakıp şu resme, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar." mesajını yazdı.

"15 sene... Seninle bir ömür"

Pınar Altuğ ise eşini etiketleyip, kalp emojisi de eklediği nikah fotoğrafına, "15 sene... Seninle bir ömür" notunu düştü. Paylaşım 20 binden fazla beğeni aldı.

"Şanslı adam ben oluyorum"

Yağmur Atacan'ın, eşinin Instagram gönderisine, "Evet. O şanslı adam ben oluyorum, ta kendisi" yorumunu yapması dikkat çekti.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 15 yıl önce nikâh masasına oturmuştu. 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alan ünlü çift, ilk kez anne-baba olma duygusunu yaşamıştı.