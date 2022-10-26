Yağmur Sarıoğlu, Atlas Okyanusu’nu ilk kez geçti

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarıoğlu, okyanus ötesi ilk uçuşu yaptı. Sarıoğlu, uçuşunu dönüm noktası olarak kaydettiğini söyledi.

Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu ile 2010 yılında nikah masasına oturan ve 2 yıl önce üçüncü çocuğu Saran'ı kucağına alan pilot Yağmur Sarıoğlu, yeniden uçuşlara başladı.

17 Ekim'de ABD'ye uçan 34 yaşındaki Sarıoğlu, uçağın kokpitinde çektiği fotoğrafları ve güzergah noktasını gösteren haritayı, Instagram hesabından yayınladı.

“Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş”

Yaklaşık 9 saat 35 dakika süren bir yolculuk gerçekleştiren Yağmur Sarıoğlu, paylaşımına “Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu, 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim.” notunu düştü.

Hayranları çok beğendi

Sarp ve Sare adında iki çocuğu daha bulunan Yağmur Sarıoğlu'nun sevenlerinin beğenisine sunduğu bu gönderi, kısa sürede hayranlarında yoğun ilgi gördü.