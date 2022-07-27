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Yağmur Sarıoğlu'nun fazla kilosu kalmadı
2010 yılında eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile nikah masasına oturan Pilot Yağmur Sarıoğlu, zayıfladı.
- Haber Merkezi
- 27.07.2022 - 09:20
- Güncelleme : 27.07.2022 - 10:23
Pilot Yağmur Sarıoğlu, 2010 yılında eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.
Çocukları; Sarp 2011’de, Sare 2018’de, Saran 2020’de dünyaya gelmişti.
Tartıda 88'i gördü
Son hamileliğinde 59’dan 88’e çıkan Yağmur Sarıoğlu, o 29 kilodan kurtulmayı başardı.
Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi. 2017’deki gibi 50’ye düşüp incecik oldu.
Aralıklı oruç
Yağmur Sarıoğlu aralıklı oruç yöntemini denedi. Yediklerine, içtiklerine dikkat edip sağlıklı beslendi. Sık sık yürüyüşe çıktı. Kardiyo antrenmanları yaptı.