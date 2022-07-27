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    Yağmur Sarıoğlu'nun fazla kilosu kalmadı

    2010 yılında eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile nikah masasına oturan Pilot Yağmur Sarıoğlu, zayıfladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:23
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    Yağmur Sarıoğlu'nun fazla kilosu kalmadı

    Pilot Yağmur Sarıoğlu, 2010 yılında eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

    Çocukları; Sarp 2011’de, Sare 2018’de, Saran 2020’de dünyaya gelmişti.

    Tartıda 88'i gördü

    Son hamileliğinde 59’dan 88’e çıkan Yağmur Sarıoğlu, o 29 kilodan kurtulmayı başardı.

    Yetinmedi üzerine 9 kilo daha verdi. 2017’deki gibi 50’ye düşüp incecik oldu.

    Aralıklı oruç

    Yağmur Sarıoğlu aralıklı oruç yöntemini denedi. Yediklerine, içtiklerine dikkat edip sağlıklı beslendi. Sık sık yürüyüşe çıktı. Kardiyo antrenmanları yaptı.

    Yağmur Sarıoğlu nun fazla kilosu kalmadı #1

    Yağmur Sarıoğlu nun fazla kilosu kalmadı #2

    Yağmur Sarıoğlu nun fazla kilosu kalmadı #3


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