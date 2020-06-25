Yağmur Sarnıç, Emre Aşık için kiralık katil tuttu iddiası

Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tuttuğu iddia edildi.

Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasında olduğu eski futbolcu Emre Aşık'ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürüldü.

ARABADA SİLAHLAR ÇIKTI

Yağmur Sarnıç, geçen mart ayında Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi Erdi Sungur'la yakalandı. Habertürk'te yer alan habere göre, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç'ın bulunduğu araçta iki silah çıktı.

Soruşturma kapsamında bir süre sonra Sungur'u saklayan İ.Y. gözaltına alındı. İddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürtmeyi planlıyordu.

İ.Y. ifadesinde cinayet planını da anlattı:

"CİNAYET PLANI YAPILDI"

"Kahvaltıda Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptılar. Parasını almak için öldüreceklerini söylediler. Erdi, bana, 'Eğer Emre'yi öldürürsen para Yağmur'a kalacak. Bu paradan sana 10 milyon lira vereceğim. Sen bize bu işi yapacağımız yeri göstereceksin' dedi. Yağmur Sarnıç, 'Emre'yi öldürünce buralara gömsek olur. Buralarda kimse yok' dedi. Erdi de 'Tabi olur' dedi. Dönerken aracın torpidosundaki iki tabancayı gösterdiler. 'Niyetimiz ciddi, bu adamı ortadan kaldıracağız. Şu an öldürüp gömmek için yer arıyoruz. En uygun da senin gösterdiğin yer' dediler."

"İTİRAF ETTİ"

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise iddiaları Erdi Sungur'un da itiraf ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Dosyanın içeriğini görünce şok yaşadık. Emre Aşık'ı öldürtme planı üzerinden davaya müdahil olduk. Bu planı Yağmur Sarnıç'la birlikte yapan Erdi Sungur şu anda tutuklu. Erdi Sungur bunu bana açık açık anlattı: 'Amacımız sizi ve Emre Bey'i öldürtmekti. Bu konuyu kökünden temizlemekti' dedi."

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Bu iddiaların hepsini sosyal medya hesabından reddeden Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın ve yanında kalan dadının çocuklarına şiddet uyguladığını söyledi.