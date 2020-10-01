Yağmur Sarnıç'tan Aysun Kayacı iddiası: Her şeyi biliyor

Yağmur Sarnıç'tan Aysun Kayacı iddiası: Her şeyi biliyor

Eski futbolcu Emre Aşık ve boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç arasındaki gerilim sürüyor. Emre Aşık'ın kendisini öldürmek için tetikçi tuttuğunu iddia ettiği Yağmur Sarnıç, açıklama yaptı.

Uzun zamandır sancılı bir boşanma sürecinde olan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki tartışmalar devam ediyor. Emre Aşık, boşanma sürecindeki eşi Sarnıç'ın aldığı nafaka parasıyla kendisini öldürmesi için tetikçi kiraladığını iddia etmişti.

Yağmur Sarnıç, konuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı ve Aysun Kayacı'yı dahil ederek kendini savundu.

Konuk olduğu programda tetikçi iddialarını kesin bir dille yalanlayan ve eski eşini FETÖ'cü olmakla suçlayan Yağmur Sarnıç, suskunluğunu bozdu.

"AYSUN KAYACI HER ŞEYİ BİLİYOR"

Açıklamasının devamında Emre Aşık'ı FETÖ'cü olmakla suçlayan Yağmur Sarnıç, "Aysun Kayacı da benim bildiğim her şeyi biliyor. Emre, FETÖ suçlamalarından sonra itirafçı oldu. Emre'nin kod adı var; Serkan..." ifadelerini kullandı.