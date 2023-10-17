Yağmur Tanrısevsin'in Londra pozları olay oldu! Beğeni yağdı Özel bir çekim için Londra'ya giden Yağmur Tanrısevsin, çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

ensonhaber.com Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Saklı Kalsın dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Tanrısevsin, aktif olarak kullandığı hesabında yeni pozlarını yayınladı. Londra'ya giden ve sokakta yeni pozlarını yayınlayan Yağmur Tanrısevsin'e hayranlarından beğeni yağdı. Yağmur Tanrısevsin'in Londra çıkarması Deri ceket ve mini deri elbisesiyle Londra sokaklarında pozlar veren ünlü ismin iddialı tarzı olay oldu. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Yağmur Tanrısevsin'e sosyal medya kullanıcıları; 'Yandı buralar', 'Nazar değmesin', 'Bu güzellik evreni aştı', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptılar.