Yağmur Ün anne oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün, sosyal medya hesabından anne olduğunu duyurdu.

Şafak Sezer'in başrolünde olduğu ‘Alemin Kralı’dizisinde Ahsen karakteriyle ünlenen Yağmur Ün, özel hayatıyla gündeme geliyor.

Bir süredir doktor Doğaç Ergezen ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, 19 Nisan'da 982 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir aşk pozunu paylaşmıştı.

Kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ün, sevgilisinden evlilik teklifi almış ve "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak." notunu düşmüştü.

"Setten düğüne geldik"

Oyuncu Yağmur Ün, ağustos ayında doktor sevgilisi Doğaç Ergezen ile evlenmişti. Mutluğu gözlerinden okunan Yağmur Ün, “Bir süre önce aile arasında nikah kıydık. Bugün de ailemiz ve dostlarımızla düğünümüzde buluşmak istedik. Hayatımın aşkı ile evlendiğim için çok mutluyum. Projemizi bitirdik, setten çıktık düğüne geldik." diyerek duygularını dile getirmişti.

Diana bebek

Düğünün hemen ardından hamile olduğu ortaya çıkan Ün, minik kızını kucağına aldı. Hastane odasından karelerini paylaşan Yağmur Ün ile doktor Doğaç Ergezen çifti kızlarına Su Diana adını verdi.