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    Yağmur Ünal tatilde

    Tatil sezonunu açan Yağmur Ünal, bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 09:12
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    Yağmur Ünal tatilde

    Yeşilçam'ın iki ünlü yıldızı Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın yapımcı kızları Yağmur Ünal, tatil için Bodrum'u tercih etti.

    "KÜÇÜK SULTAN"

    Yoğun iş temposuna ara veren 36 yaşındaki Ünal, önceki gün tatil pozlarını 'İyi geldi' notuyla Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

    Ünal'ın paylaşımına "Küçük Sultan Bodrum'a güzellik kattın" yorumları yapıldı. Ünal, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkarak koyları gezdi.

    Yağmur Ünal tatilde #1

    Yağmur Ünal tatilde #2

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