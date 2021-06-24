Yağmur Ünal tatilde

Tatil sezonunu açan Yağmur Ünal, bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.

Yeşilçam'ın iki ünlü yıldızı Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın yapımcı kızları Yağmur Ünal, tatil için Bodrum'u tercih etti.

"KÜÇÜK SULTAN"

Yoğun iş temposuna ara veren 36 yaşındaki Ünal, önceki gün tatil pozlarını 'İyi geldi' notuyla Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Ünal'ın paylaşımına "Küçük Sultan Bodrum'a güzellik kattın" yorumları yapıldı. Ünal, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkarak koyları gezdi.