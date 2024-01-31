Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan pavyon yorumu: "Pavyonlar hep aynı" Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği 'Tülay Ünlü' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İrem Sak, tartışma yaratan İnci Tanerim dizisindeki pavyon sahneleri hakkında konuştu.

ensonhaber.com

Ekranların daha yayınlanmadan gündem olan dizi İnci Taneleri’yle başlayan 'pavyon' tartışması hız kesmeden devam ediyor.

Bu konuda ünlüler de gerek sosyal medyada gerek davetlerde fikirlerini açıklıyor.

Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği 'Tülay Ünlü' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İrem Sak da bu konu hakkında konuştu:

"Sanırım birazcık ülke değişti"

"Pavyon hep vardı bizim Yalan Dünya... Sanırım birazcık ülke değişti, yorumlar değişti yoksa pavyon hep aynıydı.

"Pavyon pavyondu"

O dönem de aynıydı ben 10 yaşındayken de aynıydı bence biraz tepkiler değişti yoksa pavyon pavyondu.

Biz komedi olarak değindik ama dediğim gibi insanların yaklaşımları değişti ben şu an zamanda bizim de tepki göreceğimizi düşünüyorum"