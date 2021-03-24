Yalçın Dümer, kızının fotoğrafıyla özlem giderdi

Eski oyuncu Yalçın Dümer, ayrıldığı eşi Serpil Çakmaklı’dan olan kızı Merve ile fotoğrafını Instagram hesabına yükledi.

Yalçın Tümer, kızı Merve ile çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı.

"CAN KIZIM"

Dümer, Yeşilçam yıldızlarından Serpil Çakmaklı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızıyla çekilen karesinin altına “26 yaşına gelmiş bir can, can kızım” notunu düştü.

"STİLİST OLDU"

Hayatına Bodrum’da devam eden ve bir kolejde tiyatro dersleri veren Dümer, kızına özlemini şu sözlerle dile getirdi: “Merve, Amerika’da okulunu bitirdi ve stilist oldu. Aslında doğum günü 12 Eylül ama ben o fotoğrafı özlem duyduğum için paylaştım. Annesi Amerika’ya yanına gidiyor ama ben üç yıldır görmüyorum.”