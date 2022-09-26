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    Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesine tepki

    Yalı Çapkını dizisindeki hamamda kız seçme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 15:07
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    Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesine tepki

    Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan bir hikaye daha televizyon dizisi oldu.

    Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını reytinglerde istenilen başarıyı gösterdi. Ancak dizi, bazı sahneleriyle sosyal medyada da tepkilerin odağına yerleşti.

    Yalı Çapkını dizisindeki hamamda gelin seçme sahnesi, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini topladı.

    "Rezil bir dizi"

    Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Yalı Çapkını dizisindeki hamamdan gelin seçme sahnesi için şu yorumlarda bulundu:

    "İnanılmaz rezil bir dizi, Umarım yayın hayatı kısa olur,  Böyle bir dizi için harcanan hiçbir emek konuşulmaya değer değil."

    Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesine tepki #1

    Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesine tepki #2



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