Haber Merkezi
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, yeni sezona hazır.
Şu sıralar Mert Ramazan Demir ile yaşadığı inişli-çıkışlı aşkıyla gündeme gelen Saraçoğlu, yeni imajıyla konuşuldu.
SAÇLARINI KESTİRDİ
Dizinin üçüncü sezon çekimlerinden saçlarının son halini paylaşan Saraçoğlu'nun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Saraçoğlu'nun kısa saçları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
DİZİ SETE ÇIKTI
Star’da izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi, üçüncü sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi ekibi dün sete çıktı. Dizinin 13 Eylül’de üçüncü sezonu açması planlanıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış