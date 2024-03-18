Yapay zeka ünlüleri böyle şişmanlattı! Ünlülerin şişman halleri sosyal medyada olay oldu Diyetlerine sıkı sıkıya bağlı, birbirinden güzel oyuncular ve yakışıklı oyuncular yapay zekayla şişmanladı. Ünlülerin şişman hallerine yorum yağdı.

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Yapay zeka yoluyla üretilmiş görüntü ve ses içerikleri paylaşılmaya devam ediyor. Daha önce hayata veda eden isimlerin yapay zekayla şarkılar söyletilmişti. Şimdi de ünlüler şişmanlatıldı.

Bu uygulamayla ünlülerin her zaman gördüğümüz fit ve güzel hallerinden eser kalmadı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Kenan İmirzalıoğlu ve Burcu Özberk gibi isimler yapay zekadan nasibini aldı.

"Bu fotoğrafı hatırlamıyorum"

Ünlü isimlerin şişman halleri sosyal medyada gündem oldu. Yapay zeka sayesinde ortaya ilginç fotoğraflar çıktı.

O isimlerden biri de Burcu Özberk oldu. Son dönemde ekrandan uzak olan ve yeni projeleri değerlendiren oyuncu kendisinin kilolu halini görünce o fotoğrafı paylaştı.

Burcu Özberk "Böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlamıyorum" diyerek bu halini ti'ye aldı.