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    Yapım şirketi Sıla Türkoğlu'nu ifşa etti

    Yapım şirketinden Emanet’in Seher’i Sıla Türkoğlu hakkında olay sözler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 07:42
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    Yapım şirketi Sıla Türkoğlu'nu ifşa etti

    Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu hakkında iddialar sürerken yapım şirketi zehir zemberek bir açıklama yaptı.

    Karamel Yapım açıklamada yaşananları ifşa etti ve Sıla Türkoğlu'nun yaptıklarnı tek tek anlattı:

    "Hikaye devam ediyor"

    Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, üçüncü sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş, sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görülmemiştir.

    Oyuncumuz, çekimlerin son haftasında avukatı aracılığıyla sözleşmesinin hemen feshedilmesini, aksi halde sete çıkmayacağını tarafımıza iletmiştir. Sözleşmesi devam ettiği için bu talep de tarafımızca reddedilmiştir.

    "Sezon finalinde yok"

    Ne yazık ki oyuncumuz Sıla Türkoğlu, sezon finali çekimlerine katılmamış, finalin dublörle tamamlanmasına yol açmıştır. Oyuncu ayrıca, yapımdan talep edilen yeni sezonun teaser çekimlerine de katılmayıp şirketimizle iletişimini tamamen kesmiştir.

    Meslek ilkeleri ve evrensel etik kuralları ile bağdaşmayan bu tutum, bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına sokmuştur.

    "Hukuk ekibimiz değerlendirecek"

    Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonları aşan izleyicilerimizi, yayıncı kanalımız Kanal 7’yi, bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımızı, davranışları ile mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile, oyuncumuzun tüm bu hukuka aykırı davranışları, tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir. Varılacak sonuç doğrultusunda gerekli tüm yasal yollara başvuracağımızı; yurt içi ve yurt dışındaki değerli izleyicilerimize, yayıncı kanalımıza ve yurt dışındaki yayıncı muhataplarımıza duyururuz."

    Yapım şirketi Sıla Türkoğlu nu ifşa etti #1

    Yapım şirketi Sıla Türkoğlu nu ifşa etti #2


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