Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali nasıl? Bennu Yıldırımlar'ın Şebnem Ceceli ile fotoğrafı

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali nasıl? Bennu Yıldırımlar'ın Şebnem Ceceli ile fotoğrafı

Kanal D ekranlarının eski dizisi Yaprak Dökümü'nde Ayşe rolünü oynayan Şebnem Ceceli'nin son hali, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar tarafından paylaşıldı. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali..

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü dizisindeki küçük rol arkadaşı Ayşe rolündeki Şebnem Ceceli ile yıllar sonra tekrar bir araya geldi.

Peki, Yaprak Dökümü'nün mink Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali nasıl? İşte, Yaprak Dökümü'nün Fikret karakteri Bennu Yıldırımlar'ın paylaşımı...

ŞEBNEM CECELİ'NİN SON HALİ

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde, Tekin Ailesi'nin en küçük kızı 'Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli büyüdü.

ŞEBNEM CECELİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANDI

Dizinin ardından eğitimine ağırlık veren Ceceli, Hukuk fakültesini kazandı. 'Yaprak Dökümü'nde 'Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, yıllar sonra dizide kardeşini canlandıran genç oyuncu ile bir araya geldi.

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan 'Yaprak Dökümü' dizisi tam beş sezon boyunca ekranlara geldi.

Bazen güldüren bazen ağlatan fenomen dizi, karakterlerinden konusuna kadar büyük ilgi gördü. 2010 yılında final yapan dizide rol alan birçok isim başarı merdivenlerini hızla tırmanarak, Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncuları arasına girdi.

Dizinin oyuncuları; Halil Ergün, Güven Hokna, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar ve Hasan Küçükçetin farklı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya devam ettiler.Evin en küçük üyesi 'Ayşe' yani Şebnem Ceceli ise eğitimine ağırlık verdi ve ekrandan uzaklaştı.

Uzun bir aradan sonra dizide ablasını canlandıran Bennu Yıldırımlar'la buluşan Ceceli, emeklerinin karşılığını aldı.

"GURUR DUYDUM"

Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Uzun bir aradan sonra, 'Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz 'Ayşe’yi oynayan Şebnem Ceceli‘yle buluştuk.

O artık hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun" mesajını yazdı.