Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel mirasını açıkladı! Oyunculuğu bırakıp Amerika'da tır şoförlüğü yapmaya başlayan Yaprak Dökümü dizisinden tanıdığımız Tolga Karel, çocuklarına bırakacağı mirası açıkladı.

ensonhaber.com

Ekranlarda sık sık tekrarlarını gördüğümüz fenomen dizilerden Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Tır şoförü olan Tolga Karel, ailesiyle kendine yeni bir hayat kurdu.

Türkiye'de yaşananları yakından takip eden Karel, son paylaşımıyla şaşırttı.

Bitcoin miras bırakacak

Tolga Karel, çocuklarına bırakacağı mirası paylaştı. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u paylaşımında, "Çocuklarımın her birine 1 bitcoin miras bırakacağım. En azından beni her an hatırlar arkamdan dualarını eksik etmezler." dedi.