Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil'e hapis şoku

Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddia edilen Seren Serengil'in 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Seren Serengil'in evinde hizmetçi olarak çalışan Gulnoza Mamatova'nın 28 Mart 2020'de Serengil'den bir günlük izin istemesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı belirtilen iddianame hazırlandı. Hizmeçisinin saçını çekerek ve tekmeleyerek darbettiği belirtilen iddianamede Serengil'in ''basit yaralama'' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ GÖZLENDİ

İddianamede yer verilen ve Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu belirtildi. Söz konusu raporda ayrıca, müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiğine yer verildi.

SEREN SERENGİL İDDİALARI REDDETTİ

Soruşturma aşamasında savunması alınan sanık Seren Serengil, "Olay gününde evde müştekinin izin isteyip dışarı çıkmak istemesi üzerine aralarında sözlü münakaşa yaşandığı, ancak kesinlikle şiddet olayı geçmediği, kimseye fiziksel temasta bulunmadığı ve olayın kurgudan ibaret olduğu" iddiasında bulundu.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Düzenlenen iddianamede, Serengil'in olay günü yaşanan tartışma neticesinde Mamatova'nın arkasından giderek saçlarını çekmek ve sırtına tekme atmak suretiyle "basit yaralama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi. Dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği ancak tarafların uzlaşmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DAHA ÖNCE DE HAPSE GİRMİŞTİ

Seren Serengil, Gülben Ergen'in aldırdığı tedbir kararına uymadığı için 2018 yılında 3 gün hapse mahkum edilmişti.