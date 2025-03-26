Yasak aşk iddialarıyla gündemdeydi! Mahassine Merabet, Cenk Torun'u paylaştı

Haber Merkezi

Yonca Evcimik'in başrolünde yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle ünlenen Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor.

İDDİALAR EŞTEN

Torun’un eşi Nevin Torun, 24 yıllık evliliğini, eşinin ihanetini gerekçe göstererek boşanma davası açtı.

40 MİLYON TL İSTİYOR

Mahkemeye sunulan dilekçede, kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi tazminat olarak ise 40 milyon lira talep etti.

Tüm bu olayların ardından, Faslı oyuncu Mahassine Merabet, rol arkadaşı Cenk Torun'un doğum gününü sosyal medyada kutladı. "İyi ki doğdun partner!" notunu yazıp, bir de kalp emojisi ekledi. Merabet'in bu paylaşımı, yasak aşk iddialarının ardından sosyal medyada büyük tepki topladı.