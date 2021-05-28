Yasak Elma oyuncuları tatilde

Yasak Elma oyuncuları, dizinin sezon finali vermesinin ardından soluğu tatilde aldı.

Yasak Elma'nın oyuncuları; Eda Ece, Şevval Şam, Melisa Doğu, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade tekne tatiline çıktı.

EGE KOYLARININ KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Oyuncular, sıvak havanın ve denizin keyfini sürdü. Eda Ece rol arkadaşlarıyla birlikte çekilen kareleri paylaşarak, "Yasak Elma 4. sezon biter kızlar tatile çıkar!" dedi.

Cavadzade ise tatil fotoğraflarını, "1- Beşinci sezonda olmayışımı kutladık. 2- Biz ruj markası çıkarıyoruz. 3- Eda yüzünü gerdirecek, ben dudaklarımı şişireceğim. 4- Öptük" notuyla yayımladı.