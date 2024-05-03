Yaşar Alptekin giyimini eleştirenlere cevap verdi! Peygamber Efendimiz yaşasaydı böyle giyinirdi" Bir dönemin en popüler oyuncularından Yaşar Alptekin, giydiği renkli ve fosforlu kıyafetleri eleştirenlere seslendi.

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Yeşilçam'daki oyunculuğu ve lambada dansıyla gençlik yıllarında üne kavuşan Yaşar Alptekin, maneviyata yöneldikten sonra artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Alptekin, zaman zaman açıklamaları ile gündem oluyor. Alptekin, son olarak Jess Molho ve Demet Akalın'ın programına konuk oldu.

"Hacı adam böyle giyinmez”

Alptekin, "Hacı adam böyle giyinmez” diyerek eleştirenlere de yanıt verdi.

"Bu döneme uygun giyinecekti"

Alptekin, “Ben inanıyorum ki Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bu dönemde yaşasaydı, bu döneme ayak uyduracaktı. Belki benim kadar fosforlu olmayacaktı ama bu döneme uygun giyinecekti.” dedi.