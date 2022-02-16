Yaşar Alptekin, Merve Boluğur’a bakamadı

Yaşar Alptekin Merve Boluğur’un seksi dansına bakmayıp çay içmeye devam etti.

Yıllar önce maneviyata yönelen ve öyle yaşamaya çalışan 90'ların ünlü manken ve oyuncusu Yaşar Alptekin 2. Sayfa programına konuk oldu.

MERVE'NİN DANSINA BAKMADI

Yayın sorasında Yaşar Alptekin'in Merve Boluğur’un seksi dansına bakmayarak çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Alptekin'in bu hareketi, oryantal Didem'in şovu sırasında başını çeviren Bülent Serttaş'ı akıllara getirdi.

"ADAM TÖVBEKAR"

Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde Alptekin'e çok sayıda destek mesajı geldi. "Ne yapsın adam tövbe etmiş" ya da "Bakması tuhaf olurdu adam tövbekar" şeklinde yorum alan Alptekin'i eleştirenler de oldu.