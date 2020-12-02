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    Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

    Oyuncu Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınay'ı kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 10:36
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 11:12
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    Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

    58 yaşındaki eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetti.

    "GERÇEK SAHİBİNE YOLLADIK"

    Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alptekin, "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık." ifadelerini kullandı.

    Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.

    "YAŞ FARKI ÖNEMLİ DEĞİL"

    Bir dönem aralarındaki sekiz yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği röportajda, "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır." açıklamasında bulunmuştu.

    Yaşar Alptekin in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti #1

    Yaşar Alptekin in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti #2

    Yaşar Alptekin in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti #3

    YAŞAR ALPTEKİN VE NİLGÜN ALTINYAY BİYOGRAFİSİ

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