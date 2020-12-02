Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

Oyuncu Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınay'ı kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

58 yaşındaki eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetti.

"GERÇEK SAHİBİNE YOLLADIK"

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alptekin, "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık." ifadelerini kullandı.

Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.

"YAŞ FARKI ÖNEMLİ DEĞİL"

Bir dönem aralarındaki sekiz yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği röportajda, "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır." açıklamasında bulunmuştu.