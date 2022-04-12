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    Yaşar İpek, Aleyna Tilki'yi beğeniyor

    Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, konuk olduğu programda Aleyna Tilki hayranlığından bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:12
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    Yaşar İpek, Aleyna Tilki'yi beğeniyor

    TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının bugünkü konuğu 41 yaşındaki ünlü şarkıcı Yaşar İpek oldu.

    Aleyna Tilki, dün Instagram hesabından İngilizce şarkısı için çektiği klipten görüntüler yayınlamıştı. Programda genç popçunun haberinin yayınladığı sıralarda Yaşar İpek, canlı yayında genç popçu Aleyna Tilki'ye olan hayranlığını dile getirdi.

    "Tertemiz Aleyna"

    Aleyna Tilki'yi çok beğendiğini söyleyen İpek, "Sosyal medyadan baktığım tek ünlü diyebilirim. Aleyna çok güzel ve çok yetenekli bir kız. Sesi güzel kendine güzel. 22 yaşında pırıl pırıl tertemiz bir kız.

    Yaşına göre de çok şey yaptı, bu İngilizce şarkıcısı da tutarsa onu tebrik edeceğim."

    "Dünya ahiret kardeşim değil"

    Sunuculardan Gülşen Yüksel'in "'Dünya ahiret kardeşim' diyorsun." sözlerine İpek; "Yok öyle bir şey demiyorum. Nereden çıkardın şimdi bunu." diye cevap vererek herkesi şaşırttı.

    Yaşar İpek, Aleyna Tilki yi beğeniyor #1

    Yaşar İpek, Aleyna Tilki yi beğeniyor #2

    Yaşar İpek, Aleyna Tilki yi beğeniyor #3

    Yaşar İpek, Aleyna Tilki yi beğeniyor #4

    Yaşar İpek, Aleyna Tilki yi beğeniyor #5


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