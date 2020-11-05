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    Yasemin Allen dinlenmeye çekildi

    Dizisi erken final yapan Yasemin Allen, dinlenmek için setlere kısa bir ara verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 11:40
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 11:51
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    Yasemin Allen dinlenmeye çekildi

    Rol aldığı ‘İyi Günde Kötü Günde' dizisi final yapan Yasemin Allen, Nişantaşı'nda tek başına alışverişte görüntülendi.

    "GÖRÜŞTÜĞÜM İŞLER VAR"

    Dizinin erken final yapması nedeniyle morali bozuk olan oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine, “Görüştüğüm işler var ama yeni bir projeye kadar dinlenmek istiyorum.” dedi.

    Yasemin Allen dinlenmeye çekildi #1

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