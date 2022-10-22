Yasemin Allen, dövüşmeyi öğrenecek

Tayland'a gideceğini ve Muay Thai dersleri alacağını söyleyen oyuncu Yasemin Allen, “Ortalıkta manyak çok” dedi. Biten ilişkisinden de bahseden Allen, “Herkesin sevgi anlayışı farklı” diye konuştu.

Oyuncu Yasemin Allen, mayısta ayında meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşamaya başladı.

Çiftin, 5 ay süren doludizgin aşkları, ağustosta bitti.

"İnceldiği yerden kopması iyi"

Güzel oyuncu, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. “Nasip kısmet” diyen Allen, şöyle devam etti:

“Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi; anlaşamadığın konular olunca insanları değiştirmekle uğraşmıyorsun.”





“Herkesin sevgi anlayışı farklı”

Çekimleri dolayısıyla Güleç ile sık sık bir araya gelemediklerini, bunun da ilişkilerine zarar verdiğini anlatan Allen, “Herkesin sevgi anlayışı farklı. Biz gerçek aşka inanarak büyüdük. Biraz eski kafalıyım belki bu anlamda ama romantiklere göre bir dünya değil aslında burası.” diye konuştu.

“Ortalıkta manyak çok”

Bu arada yakın zamanda yapacağı planlardan da bahseden oyuncu, dövüşmeyi öğreneceğini dile getirdi.

Tayland'a gideceğini ve Muay Thai (dövüş sporu) dersleri alacağını aktaran Allen, “İnsan kendini savunmayı ne kadar bilirse o derece kendine güveni geliyor. Yürüyüşün bile değişiyor. Zamanında yolda, sokakta sıkıntılı durumlarla karşılaştım. Ortalıkta manyak çok.” dedi.