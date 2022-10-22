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    Yasemin Allen, dövüşmeyi öğrenecek

    Tayland'a gideceğini ve Muay Thai dersleri alacağını söyleyen oyuncu Yasemin Allen, “Ortalıkta manyak çok” dedi. Biten ilişkisinden de bahseden Allen, “Herkesin sevgi anlayışı farklı” diye konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 12:17
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    Yasemin Allen, dövüşmeyi öğrenecek

    Oyuncu Yasemin Allen, mayısta ayında meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşamaya başladı.

    Çiftin, 5 ay süren doludizgin aşkları, ağustosta bitti.

    "İnceldiği yerden kopması iyi"

    Güzel oyuncu, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. “Nasip kısmet” diyen Allen, şöyle devam etti:

    “Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi; anlaşamadığın konular olunca insanları değiştirmekle uğraşmıyorsun.”

    Yasemin Allen, dövüşmeyi öğrenecek #1

    “Herkesin sevgi anlayışı farklı”

    Çekimleri dolayısıyla Güleç ile sık sık bir araya gelemediklerini, bunun da ilişkilerine zarar verdiğini anlatan Allen, “Herkesin sevgi anlayışı farklı. Biz gerçek aşka inanarak büyüdük. Biraz eski kafalıyım belki bu anlamda ama romantiklere göre bir dünya değil aslında burası.” diye konuştu.

    Yasemin Allen, dövüşmeyi öğrenecek #2

    “Ortalıkta manyak çok”

    Bu arada yakın zamanda yapacağı planlardan da bahseden oyuncu, dövüşmeyi öğreneceğini dile getirdi.

    Tayland'a gideceğini ve Muay Thai (dövüş sporu) dersleri alacağını aktaran Allen, “İnsan kendini savunmayı ne kadar bilirse o derece kendine güveni geliyor. Yürüyüşün bile değişiyor. Zamanında yolda, sokakta sıkıntılı durumlarla karşılaştım. Ortalıkta manyak çok.” dedi.

    Yasemin Allen, dövüşmeyi öğrenecek #3


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