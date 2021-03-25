Yasemin Allen, karın kasını gösterdi

Suna Yıldızoğlu'nun kızı oyuncu Yasemin Allen, son görüntüsüyle sosyal medyayı adeta salladı.

Oyuncu Yasemin Allen, kendini spora verdi.

Güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, şu sıralar herhangi bir yapımda yer almasa da yediğine içtiğine dikkat ediyor, fit fiziğini korumaya özen gösteriyor.

Allen’in düzgün fiziği de yaptığı sporun karşılığını veriyor.

KARIN KASINI GÖSTERDİ

Sıkı egzersiz programı ve ağırlık çalışmalarına devam eden oyuncu, karın kası yaptı.

Bu halini de aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Video olarak karın kasını gösteren Allen’in paylaşımına, binlerce beğeni yağdı.