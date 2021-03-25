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    Yasemin Allen, karın kasını gösterdi

    Suna Yıldızoğlu'nun kızı oyuncu Yasemin Allen, son görüntüsüyle sosyal medyayı adeta salladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 11:03
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    Yasemin Allen, karın kasını gösterdi

    Oyuncu Yasemin Allen, kendini spora verdi.

    Güzelliği ile dikkat çeken oyuncu, şu sıralar herhangi bir yapımda yer almasa da yediğine içtiğine dikkat ediyor, fit fiziğini korumaya özen gösteriyor.

    Allen’in düzgün fiziği de yaptığı sporun karşılığını veriyor.

    KARIN KASINI GÖSTERDİ

    Sıkı egzersiz programı ve ağırlık çalışmalarına devam eden oyuncu, karın kası yaptı.

    Bu halini de aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

    Video olarak karın kasını gösteren Allen’in paylaşımına, binlerce beğeni yağdı.

    Yasemin Allen, karın kasını gösterdi #1

    Yasemin Allen, karın kasını gösterdi #2

    Yasemin Allen, karın kasını gösterdi #3

    Yasemin Allen, karın kasını gösterdi #4

    Yasemin Allen, karın kasını gösterdi #5

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