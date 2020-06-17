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Yasemin Allen, pitonu vücudunda gezdirdi
Yılanıyla bir yılı aşkın bir süredir beraber yaşayan Allen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 12:28
30 yaşındaki İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, evcil hayvan olarak evinde Lord Flashheart adını verdiği kraliyet pitonunu besliyor.
Güzel oyuncu yılanıyla yeni bir paylaşımda bulundu. Yılanı üzerinde dolaşırken kameraya alan Allen, bu paylaşımı sosyal medya hesabından yayınladı. Allen'in bu paylaşımı çok sayıda yorum aldı.
"BENZİYORUZ BENCE"
Allen ayrıca paylaşımına karantina döneminde aldığı kilolara da gönderme yaparak: “Benziyoruz bence, karantina göbeğimin üstünde çok güzel duruyor” notunu düştü.
Yasemin Allen, pitonu vücudunda gezdirdi VİDEO