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    Yasemin Allen yılanını İngiltere'ye gönderdi

    Evinde yılan besleyen ünlü oyuncu Yasemin Allen, şikayet edildiğini belirterek "Yılanımı İngiltere'de bir besleyiciye vermek zorunda kaldım. Burada yasak çünkü" dedi.
    • 30.10.2022 - 18:05
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    Yasemin Allen yılanını İngiltere'ye gönderdi

    Son olarak bir dijital dizide Haluk Bilginer ve Selma Ergeç’le kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Yasemin AllenBebek’te görüntülendi.

    İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, beslediği yılan yüzünden bakanlığa şikayet edildiğini söyledi.

    Yılanlara olan ilgisiyle bilinen Allen, evinde beslediği yılanı İngiltere'de bir besleyiciye gönderdiğini söyledi.

    "Yılanımı İngiltere'de bir besleyiciye vermek zorunda kaldım"

    Allen "Yılanımı İngiltere'de bir besleyiciye vermek zorunda kaldım. Burada yasak çünkü. Hatta fotoğraflarını paylaşırken beni bakanlığa şikayet ediyorlardı. Ülkede bile değildim." dedi.

    Ünlü oyuncunun evinde yılan beslemesi de sosyal medyada çok tartışılmıştı.

    Yasemin Allen yılanını İngiltere ye gönderdi #1

    Yasemin Allen yılanını İngiltere ye gönderdi #2

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