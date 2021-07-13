Yasemin Ilıcalı'nın kıyafeti olay oldu

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kombini çok konuşuldu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Yasemin Ilıcalı'yla bir pozunu paylaşmış ve paylaşımına da "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." notunu düşmüştü. 4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaşımına beğeni yağmıştı.

AYAKKABISI 923 TL

Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetinin fiyatı da sosyal medyada gündem oldu. 14 yaşındaki Ilıcalı'nın elbisesinin 2 bin 450 TL olması, sosyal medyada çok konuşuldu. Yasemin Ilıcalı'nın ayakkabısı ise 923 TL.

Elbiseyi çok beğenen bazı takipçiler, "Keşke benim de olsa ama ben fakirim." yorumunda bulundu.