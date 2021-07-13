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- Yasemin Ilıcalı'nın kıyafeti olay oldu
Yasemin Ilıcalı'nın kıyafeti olay oldu
Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kombini çok konuşuldu.
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 12:00
- Güncelleme : 13.07.2021 - 12:04
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Yasemin Ilıcalı'yla bir pozunu paylaşmış ve paylaşımına da "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." notunu düşmüştü. 4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaşımına beğeni yağmıştı.
AYAKKABISI 923 TL
Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetinin fiyatı da sosyal medyada gündem oldu. 14 yaşındaki Ilıcalı'nın elbisesinin 2 bin 450 TL olması, sosyal medyada çok konuşuldu. Yasemin Ilıcalı'nın ayakkabısı ise 923 TL.
Elbiseyi çok beğenen bazı takipçiler, "Keşke benim de olsa ama ben fakirim." yorumunda bulundu.