Yasemin Özilhan, bebeğini düşürdü

Cemiyetin ünlü ismi Yasemin Özilhan’dan kötü haber geldi.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikah masasına oturan eski oyuncu Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğuna hamileydi. Özilhan'dan kötü haber geldi.

ERKEK İSTİYORLARDI

2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyordu.

Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunmuştu.