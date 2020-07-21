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    Yasemin Özilhan, eşini takipten çıktı

    Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan’ın Instagram'dan kızlara yürüdüğünü öğrendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 09:10
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 09:10
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    Yasemin Özilhan, eşini takipten çıktı

    Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve sosyetenin ünlü simalarından biri olan Yasemin Özilhan, kötü günler geçiriyor.

    "BÜYÜK FANIM"

    Ezgi Öcel isimli bir manken, Yasemin Özilhan’ın 9 yıllık eşi İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. Öcel, “Yine başladı büyük fanım” notuyla Özilhan’ın fotoğraflarını beğendiğini ifşaladı. İki çocuğu olan Anadolu grubunun veliahtı Özilhan, Öcel ile takipleşmiyor.

    YASEMİN TAKİPTEN ÇIKTI

    Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğendiği haberleri sonrası Yasemin Özilhan'ın, iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan’ı sosyal medya hesabından takipten çıkması dikkat çekti.

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