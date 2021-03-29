Yasemin Özilhan form sırlarını açıkladı

Yasemin Özilhan, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

İş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında nikah masasına oturan iki çocuk annesi sosyetik güzel Yasemin Özilhan, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 36 yaşındaki Özilhan'a en çok gelen sorulardan biri de formunu nasıl koruduğuyla ilgiliydi. Özilhan, günlük beslenme rutinini anlattı.

GÜÇLÜ KADIN TARİFİ

- Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?

Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran...





- Boy ve kilo?

1.73 boyunda ve 53.5 kiloyum.

BESLENME RUTİNİ

Kaç öğün besleniyorsunuz? Neleri yiyorsunuz ve yemiyorsunuz?

3 öğün besleniyorum. Sabah 2 yulaflı pancake (fıstık ezmeli) 3 yumurta beyazı ve 1 sarısından omlet. Öğlen kısır ve et. Akşam balık ve patates salatası. Süt ve süt ürünlerini yemiyorum.

- Hamilelikte kaç kilo aldınız?

Emine'de 19, Ela'da 12.





BEŞİKTAŞLI

- Hangi futbol takımı tutuyorsunuz?

Beşiktaş.

- En sevdiğiniz yemek hangisi?

Kapuska ama annemin yaptığı...

- En sevdiğiniz tatlı?

Sütlaç ve baklava (havuç dilimi ve bülbül yuvası)

- Çocuklarınızdan hangisi size benziyor?

Ela.