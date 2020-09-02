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    Yasemin Özilhan, hamile

    İki kızı olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, 3. kez hamile...
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 09:55
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    Yasemin Özilhan, hamile

    Sosyetenin ünlü çifti Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'dan bebek haberi geldi.

    2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikah masasına oturan Yasemin Özilhan'ın, üçüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

    ERKEK İSTİYORLAR

    2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor.

    Hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan'ın ,“Önce sağlıklı olsun” dediği öğrenildi.

    Yasemin Özilhan, hamile #1

    Yasemin Özilhan, hamile #2

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