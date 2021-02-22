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    Yasemin Özilhan kaslı bacaklarını gösterdi

    Eski oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal nedya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 07:31
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 07:33
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    Yasemin Özilhan kaslı bacaklarını gösterdi

    Giyim tarzıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, spordan sonra çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

    Her zaman fit fiziğiyle ön plana çıkan sosyetik güzelin, kaslı bacağı dikkat çekti.

    EVDE SPOR

    Pandemi dolayısıyla spor salonuna gidemeyen Özilhan, diyetinden ve sağlıklı yaşamından asla vazgeçmiyor. Evinin bir köşesini spor salonuna çeviren Özilhan, her gün düzenli spor yapıyor.

    Yasemin Özilhan kaslı bacaklarını gösterdi #1

    Yasemin Özilhan kaslı bacaklarını gösterdi #2

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