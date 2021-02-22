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- Yasemin Özilhan kaslı bacaklarını gösterdi
Yasemin Özilhan kaslı bacaklarını gösterdi
Eski oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal nedya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 07:31
- Güncelleme : 22.02.2021 - 07:33
Giyim tarzıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, spordan sonra çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.
Her zaman fit fiziğiyle ön plana çıkan sosyetik güzelin, kaslı bacağı dikkat çekti.
EVDE SPOR
Pandemi dolayısıyla spor salonuna gidemeyen Özilhan, diyetinden ve sağlıklı yaşamından asla vazgeçmiyor. Evinin bir köşesini spor salonuna çeviren Özilhan, her gün düzenli spor yapıyor.