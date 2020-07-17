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    Yasemin Özilhan: Kilo almak istiyorum

    Zayıflığı yüzünden sürekli eleştirilen Yasemin Özilhan'dan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 07:47
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    Yasemin Özilhan: Kilo almak istiyorum

    Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve sosyeteye hızlı bir giriş yapan Yasemin Özilhan, önceki gün iki kişilik spor otomobiliyle Nişantaşı’nda görüntülendi.

    "KAS KÜTLEMİ ARTTIRACAĞIM"

    Aracını park edip alışverişe çıkan Özilhan, zayıflığıyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler için şöyle dedi:

    "Aslında kilo almak istiyorum ama alamıyorum. Kas kütlemi artırıp daha kaslı görünmek istiyorum."

    Yasemin Özilhan: Kilo almak istiyorum #1

    Yasemin Özilhan: Kilo almak istiyorum #2

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