Yasemin Özilhan: Kilo almak istiyorum

Zayıflığı yüzünden sürekli eleştirilen Yasemin Özilhan'dan açıklama geldi.

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve sosyeteye hızlı bir giriş yapan Yasemin Özilhan, önceki gün iki kişilik spor otomobiliyle Nişantaşı’nda görüntülendi.

"KAS KÜTLEMİ ARTTIRACAĞIM"

Aracını park edip alışverişe çıkan Özilhan, zayıflığıyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler için şöyle dedi:

"Aslında kilo almak istiyorum ama alamıyorum. Kas kütlemi artırıp daha kaslı görünmek istiyorum."



