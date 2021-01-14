Yasemin Özilhan kilosunu ve boyunu açıkladı

Eski oyuncu Yasemin Özilhan'dan takipçilerinin sorularına yanıtladı.

Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerin başında gelen Yasemin Özilhan, takipçilerinin sorularını cevapladı.

İşte Özilhan'ın gelen sorulara verdiği cevaplar:

"BOYUM 1.73, KİLOM 51"

Yasemin Özilhan, en çok gelen soru olduğunu belirterek boy ve kilosunu soran takipçilerine "1.73 cm ve 51 kg" yanıtını verdi.

"Kendisini en iyi hissettiğiniz yer?" sorusunu "Kaplankaya", "Holigan mısınız?" sorusunu ise "Hiç değilim" olarak yanıtladı.

"2 AYDA 24 KİLO VERDİM"

"Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?" diye soran takipçisine ise, "55 kilo ile Emine'ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. 2 ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela'ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim" dedi.

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerinde olduğu "Yaz Bekarı" adlı Türk filmini çok sevdiğini ifade eden Özilhan, "Eşiniz İzzet Bey'in size hitap şekli?" sorusunu "Karım" olarak yanıtladı.

Sosyetik güzel, "Survivor'a gider miydiniz?" sorusunu da şu fotoğrafla yanıtladı.