Yasemin Özilhan kimdir? Yasemin Özilhan'ın kaç çocuğu var? Doktorlar'ın Ela'sı hamile mi?

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'ın hayatını merak edenler, 'Yasemin Özilhan kimdir?' araştırması yapıyor. Peki, Yasemin Özilhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasemin Özilhan hamile mi?

Yasemin Özilhan, Doktorlar dizisinin Ela'sı olarak akıllara kazınmıştı. Dizideki başarısının yanından evliliği ile de kendisinden sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan aynı zamanda iki çocuk annesi.

Yasemin Özilhan şimdilerde ise 3'üncü çocuğuna hamile olması ile gündeme geliyor. Oyuncuyu tanımayanlar ise Yasemin Özilhan'ın hamile olduğunu öğrendikten sonra, 'Yasemin Özilhan kimdir, nereli, kaç yaşında?' gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

YASEMİN ÖZİLHAN 3. KEZ HAMİLE

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikah masasına oturan Yasemin Özilhan'ın, üçüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

İşte Yasemin Özilhan hakkında merak edilen detaylar...

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene Özilhan, 22 Ocak 1985’te Hamburg’da doğmuştur. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır.

YASEMİN ÖZİLHAN'IN 2 KIZ ÇOCUĞU

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Özilhan, 16 Temmuz 2011’de İzzet Özilhan’la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

DAHA ÖNCE YER ALDIĞI DİZİLER

2002-Koçum Benim

2004-Çocuğun Var Derdin Var

2005-Aşk Oyunu

2006-2010 Doktorlar

2008-Babam Adam Olacak

2019-Mucize Doktor

Kariyeri boyunca; "Koçum Benim", "Çocuğun Var Derdin Var", "Aşk Oyunu", "Doktorlar", "Babam Olacak Adam" gibi dizileri ve "Vizontele Tuuba" adlı sinama filminde yer aldı.

2 çocuk annesi oyuncu Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile nasıl tanıştığı da merak konusu oldu. Peki, Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile nasıl tanıştı? İşte detaylar...

YASEMİN ÖZİLHAN, EŞİ İZZET ÖZİLHAN İLE NASIL TANIŞTI?

Ünlü oyuncu, bir röportajında eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı;

"İzzet bir dönem Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermiş. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim.

İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki “Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.” İzzet bakıyor, beni görüyor. “Ben de bu kızı arıyordum” diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz."