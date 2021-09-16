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    Yasemin Özilhan: Setlere dönmem mümkün görünmüyor

    İki çocuk annesi Yasemin Özilhan, artık oyunculuk yapamayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 15:08
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    Yasemin Özilhan: Setlere dönmem mümkün görünmüyor

    Bir zamanların ünlü dizi oyuncusu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra mesleğini bırakmıştı. Sosyeteye hızlı bir giriş yapan Özilhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sosyetik güzel, her zamanki gibi giyim tarzı ile dikkat çekti.

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    Oyunculuğa devam etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Özilhan,  kariyeriyle ilgili soruya "Artık geri dönmek zor. Çocuklar setteyken devamlı arıyorlar. 'Anne saat kaçta geleceksin' diye soruyorlar" yanıtını verdi.

    Yasemin Özilhan: Setlere dönmem mümkün görünmüyor #1

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