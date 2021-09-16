Yasemin Özilhan: Setlere dönmem mümkün görünmüyor

İki çocuk annesi Yasemin Özilhan, artık oyunculuk yapamayacağını söyledi.

Bir zamanların ünlü dizi oyuncusu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra mesleğini bırakmıştı. Sosyeteye hızlı bir giriş yapan Özilhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sosyetik güzel, her zamanki gibi giyim tarzı ile dikkat çekti.

ANNELİK AĞIR BASTI

Oyunculuğa devam etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Özilhan, kariyeriyle ilgili soruya "Artık geri dönmek zor. Çocuklar setteyken devamlı arıyorlar. 'Anne saat kaçta geleceksin' diye soruyorlar" yanıtını verdi.