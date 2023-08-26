Yasemin Özilhan tatilde de spordan vazgeçmiyor Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, spor yaptığı anların videosunu hayranları için yayınladı.

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ensonhaber.com

İzzet Özilhan ile evlendikten sonra setleri bırakan Yasemin Özilhan, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Modaya el atan ve sosyal medya üzerinden övgüler alan Özilhan, şimdilerde ailesiyle tatil yapıyor.

Tekne tatiline çıkan ve sporunu eksik etmeyen eski oyuncu, o anları da yayınlamayı ihmal etmedi.

Yasemin'den spor şov

Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşan Yasemin Özilhan, kaslarını sergiledi.

Sporunu eksik etmeyen ve kusursuz fiziğini buna borçlu olan Özilhan, görenleri de büyüledi.

Güzel oyuncunun paylaştığı spor videosuna, hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.